氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明(10、11日)兩天「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，今日強度較弱，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明日較強，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局特報。下周日(12日)「滯留鋒」逐漸北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚起天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一、二(13、14日)「滯留鋒」在台灣北部海面；「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周三、四(15、16日)鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，尤其在午後，需持續密切觀察。