剛出社會就負債500萬元，只因太貪心，一頭撞上「護國神山」。一名網友分享自身遭遇，坦承開槓桿買股票慘賠，加上房貸、車貸，每個月要還6萬多，但他一個月薪水才3萬，「每個月的繳款日我就很慌，怎麼辦」。

原PO在匿名論壇「Dcard」分享，稱股票投資失利，更慘的是他把家中透天厝拿去貸款，利息甚至暴增為原本的3倍，悔不當初，想問問網友意見。

根據原PO截圖，他的房貸有205萬，融資買股票借了176萬，再加上一輛Lexus的車貸約100多萬，總計負債近500萬。

原PO說，家裡經濟狀況不算富裕，只有這一棟透天厝，「但我卻私自拿去貸款，而且家人還住在裡面，現在每月看到繳款日就很慌，怎麼辦」。

網友大酸原PO太貪心，「自以為股神」、「負債還開百萬進口車，年輕人真愛面子」、「先把車賣掉，乖乖騎機車」、「我覺得你是敗家子無誤，當社畜還比較開心」；也有人勸他向家人坦承，畢竟25歲還年輕，錢再賺就有。