一名盧姓男子見到兒子與女友帶一名女網友到農舍遊玩，深夜時因女網友遭蚊子叮咬在客廳擦藥，盧自稱可以替她塗抹，見到兒子在客廳，還自稱「在客廳塗藥不好看」，要帶她到房間內擦藥，未料一進入房間內，立刻強行性侵女網友，一審及二審盧男均遭判3年6月，仍可上訴。

根據判決書，盧男的兒子想要介紹女網友A女給友人認識，於是邀約他到自家農舍喝酒，A女喝到一半上完廁所出來後，剛好盧男的兒子帶女友下山買東西，於是就到外面草皮上與其男友講電話。但因其腿部遭蚊子咬而拿出藥塗擦，盧男見A女在塗藥，主動向她說可以幫忙塗擦。

但是盧男竟然在兒子回到家後，當著兒子和女友的面，對A女說在客廳擦藥不好看，要換地方擦藥為由，帶她進入房間，未料一進入房間後，就伸出鹹豬手亂摸，並將她抱到床上，並強力抵抗，以但當時A女覺得房外全都是盧男親友不敢作聲大叫，隨即遭到性侵得逞，A女事後在房間內哭泣。

隨後盧男的兒子以及女友進入房間內詢問她發生何事，才知道她遭到侵害，兒子的女友立刻安慰她，A女接著離去立刻報警。

盧男在一審時坦承犯行，但竟然向法官表示，她沒有造成女方身上受傷，手段不算凶殘，請求法院從輕量刑，但法官認為，盧男利用與被害人獨處機會性侵，造成被害人身心受創，原本法定刑度，並無明顯過重情形，依強制性交罪，判刑3年6月。

盧男不服上訴，提出願意與女方以30萬至50萬元和解，但A女不願意，台中高分院尊重女方意願，認定原審量刑妥適，駁回上訴，維持一審刑度，仍可上訴。