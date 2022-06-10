金管會公布2022年4月信用卡業務概況，當月簽帳金額2392億元，雖受3因素影響而月減430億元或15.23％，仍年增43億元或1.82％，為僅次於2019年的同期次高。累計前4月簽帳金額達1.02兆元，年增408億元或4.16％，一舉改寫同期新高。

金管會統計，4月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5346萬張，月增0.41％、年增4.64％，總有效卡數約3421萬張，月增0.26％、年增2.61％。循環信用額度約984億元，月減0.1％、年減4.47％，簽帳金額2392億元，月減15.24％、仍年增1.83％。

銀行局副局長林志吉表示，4月本來就不是消費旺季，且國內疫情升溫影響消費意願，包括量販店、超市、百貨等實體通路及線上電商平台、旅遊和交通消費都減少，減少較多的前5大銀行合計月減228億元。同時，繳納保費金額也減少，前4大銀行月減51億元。

電支業務的儲值卡方面，截至4月底總流通卡數1.51億張，月增0.62％、年增9.51％。4月消費總卡數1123萬張，月減108萬張或8.77％、年減225萬張或16.69％，消費總金額56.2億元，月減5.9億元或9.5％、年減11.5億元或16.99％。

電支帳戶方面，截至4月底總使用人數約1709萬人，月增2.09％、年增33.31％。代收實質交易金額91.1億元，月增8.32％、年增27.23％。辦理國內外小額匯兌金額約89.7億元，月減5.8％、年增達1.35倍，收受儲值金額198.5億元，月減0.05％、年增達69.51％。