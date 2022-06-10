櫃檯買賣中心審議通過奇鈦科技(3430)上櫃案。

奇鈦科技主要係從事特用化學產品之研發、製造及銷售，董事長為龍筱芬，推薦證券商係中國信託證券、康和證券及合作金庫證券，申請時資本額2億9736萬1000元；奇鈦科技110年合併營業收入為14億9705萬8000元，稅後盈餘為1億3076萬9000元，每股盈餘為4.36元；111年第1季合併營業收入為4億2296萬9000元，稅後盈餘為5130萬3000元，每股盈餘為1.71元。