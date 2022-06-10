富二代黃姓夫妻檔利用感冒藥製毒，還開跑車馬莎拉蒂販運，高雄檢警2019年3月偵破此案，經橋頭地檢署檢察官起訴，到庭論告，成功沒收從豪宅中起出的9687萬元現金。這也是毒品「擴大沒收」新制實施以來，向法院聲請沒收被告不明財產的最高額案件。

黃偉凱、紀怡慧夫妻檔是富二代，兩人購買感冒藥，在豪宅煉製安非他命，平時還駕駛瑪莎拉蒂名車外出販毒。檢警2019年3月間在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等處執行搜索，從黃男豪宅中找到藏匿鈔票的密室，查扣9687萬元現金。

後經檢察官組成專責小組研商，並到庭積極論告，橋頭地方法院於今年5月31日判決黃偉凱共同製造第二級毒品，處有期徒刑13年8月。又共同製造第三級毒品，處有期徒刑12年。

另犯持有具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，可易科罰金。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年8月；紀怡慧則以共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。

另依據毒品危害防制條例第19條第3項，諭知沒收扣案的9687萬元。這也是檢察機關運用毒品危害防制條例第19條第3項「擴大沒收」新制，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明之不法財產最高額案件。

法務部多年來積極推動毒品危害防制條例「擴大沒收」新制，去年1月15日作出解釋，就查獲被告本案違法行為時，也發現被告有其他來源不明之可能不法所得，雖無法確定來自特定違法行為，仍可沒收。

橋頭地檢署檢察長洪信旭說，毒品危害防制條例的擴大沒收制度可徹底斬斷不法份子金流，杜絕毒品犯罪。