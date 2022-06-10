女星趙雅芝出道40多年，以優雅美貌與精湛演技聞名，1992年在電視劇《新白娘子傳奇》完美詮釋千年蛇精「白素貞」，讓她擁有「最美白娘子」的美名，近日曬出穿著薄紗禮服的照片，傲人的火辣身材加上凍齡臉蛋，完全看不出來已經是67歲的熟女。

趙雅芝曬出帶著完整妝容，身穿淡紫色的半透薄紗禮服，白皙肌膚看起來吹彈可破，加上帶著各式鑽石飾品點綴，更凸顯出高貴典雅的氣質，搭配身後的藍天白雲背景，讓她宛如是來自天界的仙女，此外，一張凍齡不見歲月留下痕跡的臉龐，完全看不出來她已經67歲，接著在文中寫下：「把美好的夢境都藏在雲朵裡」，看來相當滿意此次拍攝的成品。

趙雅芝身穿淡紫色半透薄紗禮服，凍齡臉蛋及保養得宜的身材，看不出來已經67歲。(趙雅芝微博)

對此，網友紛紛留言：「仙女果然是可以騰雲駕霧」、「我也要在姐姐手心裡」、「姐姐捧着雲，我要捧著姐姐」、「抱着一團雲，根本就是仙女下凡」、「仙女下凡就是美」、「我也想要做那朵被姐姐捧著的雲」、「把漂亮的芝姐都藏在心裡」、「仙女就是不一般」、「夢裡都是仙女姐姐」。

趙雅芝曬出一系列美照，散發陣陣仙氣。(趙雅芝微博)

趙雅芝日前應邀出席活動，當天穿著一席飄紗短袖水藍暈染洋裝，將一頭黑髮綁成公主頭，散發著高貴優雅氣質，已經67歲的她，即便沒有美顏濾鏡幫襯，狀態無暇凍齡，渾身散發陣陣仙氣，讓網友看了讚嘆不已，直呼：「白娘子是有法力的」。