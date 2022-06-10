封測大廠日月光投控(3711)5月營收537.98億元，年增27.28%、月增10.66%，創歷史同期新高、單月第3高；前5月營收2468.32億元，年增21.55%。同欣電(6271)5月營收11.59億元，年增0.32%、月減2.32%，仍創歷史同期新高、單月第9高。

6月23日召開股東會的日月光，擬每股盈餘分配之現金股利7元，除息交易日為6月29日，最後過戶日為6月30日，停止過戶期間為7月1日至7月5日，除息基準日為7月5日，普通股現金股利預計發放日為7月28日。

日月光投控5月封測事業營收316.93億元，月增4.2%、年增19.5%，若扣除售廠因素，年增率達29.8%。公司封測業務需求續強，加上系統級封裝(SIP)業務持續回溫，日月光投控單月營收繳出僅次於去年11、12月的歷史第三高紀錄。

展望第二季，日月光投控晶圓凸塊(Bumping)產能稼動率持續滿載，整體封裝維持約80-85%高檔水平，測試稼動率也可望達8成超過，SIP未來公司也將擴大客戶組合，公司今年封測事業，營收、毛利率逐季向上的看法未變。

同欣電展望111年，COVID-19疫情仍未見緩解、美中貿易衝突持續及客戶對ESG的要求與重視等議題，導致全球能源及原物料成本持續看漲、供應鏈及物流供應持續吃漲、人才競爭及人力成本持續上升等經營壓力下。公司將聚焦於各成長產業、提高生產效益、整合企業資源以反應外部環境之變化，並審慎樂觀看待同欣電未來業績表現及營運展望。

未來同欣電發展策略，將持續在台投資，秉持根留台灣，除八德廠房將啟用，並擴大新北、桃園、新竹廠區產能，以提高生產規模及效率。調整客戶及產品組合，將聚焦於通訊及元宇宙、車用、能源及生醫等成長產業，發展高附加價值產品。