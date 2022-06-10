以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)受惠國際市場業績推升，2022年5月自結合併營收0.84億元，月增達12.49％、年增6.64％，創同期新高、歷史第四高。累計前5月合併營收3.28億元、年增4.83％，續創同期新高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，儘管市場環境仍有通膨、物價等壓力，但民生消費力道已逐步復甦，尤其在美國「與疫共存」已深植人心，使歇腳亭美國門市平均單店營收增長，甚至超越疫情前的2019年同期。截至7月底，歇腳亭美國總店數135家、年增達32家。

展望後市，隨著全球市場解封、消費回穩，歇腳亭本季在主要市場美國新展4家店，預計7月再新展3家、將美國總店數推升至138家，搶攻夏季飲料旺季商機。同時，下半年將在石油大國科威特一舉開出2家店，並進軍觀光大國埃及，持續在國際市場站穩腳步。

據市場研究公司Research Dive預估，隨著碳酸飲料整體需求下降、加上以茶為基底的飲料消費增加，北美市場將成為全球最大、最賺錢的手搖飲消費市場，預期至2028年產值將達到24.32億美元。

鑒於美國手搖飲產業蓬勃發展，聯發國際董事長鄭凱隆與總經理賴柏宇6月初率隊前往紐約參與美國最大連鎖展之一的「國際特許加盟展」（IFE），3天展期接待來自各州的加盟主洽談合作、並現場試飲現煮珍珠奶茶，引發廣大回響，全場詢問度最高，以非華人為主。

隨著「歇腳亭」在美國的單店業績已拉升至疫情前，顯見已建立穩健的品牌力，隨著手搖飲旺季來臨配合逐步拓點助攻，聯發國際看好可望再度推升業績。公司將秉持穩扎穩打的經營方針拓展海內外市場，朝淨利年增逾2成目標邁進。