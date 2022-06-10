金管會公布第二波不動產授信專案金檢結果，再度發現涉及多項缺失，除了有銀行違反央行信用管制及金管會不動產授信規定外，更發現2大炒房團再度向同一家中型民營銀行的不同分行融資炒房、貸款金額達1.45億元，恐遭金管會重罰。

金管會聯手央行等各部會打炒房，2020年底選定10家銀行及3家票券公司，辦理首波不動產專案金檢。由於房市漲勢及熱度未減，去年底再度選定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，啟動第二波不動產授信專案金檢。

其中，金管會在首波專案金檢時，發現有投資客利用投資理財課程，誘導民眾組成炒房團，並以拉抬買賣契約、人頭戶買賣、虛偽收入證明、代書居中協助金流提取及還款等4大手法，向一家中型民營銀行融資近3億元。

而金管會在今年3月底完成第二次專案金檢後，發現主要涉有2大缺失。首先，發現2大炒房團向同一家中型民營銀行的2家不同分行融資炒房，涉及戶數24戶、貸款金額1.45億元，購買房型多為套房、地點集中於新北、桃園等北部地區。

檢查局副局長張子敏表示，此次投資客和手法與先前的「零元炒房團」手法類似，也有短期拉抬行情、借周轉金作為購屋資金等情況。其中，有貸款者房貸占收入達逾9成，明顯高於一般可負擔範圍，也有炒房團成員利用ATM替借戶還款或提款，以規避資金流向追蹤。

張子敏表示，此次發現該銀行有2家分行涉及融資給炒房團，戶數達24戶、貸款金額1.45億元，未能落實5P審慎授信原則、授信管理明顯有缺失，將約談該銀行負責人，了解防範投資客炒房的內控機制、且應訂定更嚴謹，並請內部稽核檢視所有分行是否有類似情況。

其次，此次金檢發現部分金融機構違反央行及金管會規定，2家違反法人不得有寬限期規定，仍承作短期擔保放款。4家違反核貸成數控管規定，放行借戶透過關係人借周轉金。2家在建商沒動工下，未依規定保留1成動工款。1家未在1年調整期內收回新、舊貸規定差額，2家違反銀行法72-2條的不動產限額控管規定，4家風險權數計提不足。

其餘缺失包括：借戶在短期內頻繁買賣房地產，未確實查明實際購屋用途、仍以自住條件核予高成數貸款。對沒有徵取土地興建計畫者，卻核予長年期購地貸款。對於一再展延未推案銷售的建商，未確實瞭解久未銷售及去化緩慢原因。對未依計畫興建廠房者一再展延，未依原批覆條件控管，核准展延時又調整利率等作業缺失。