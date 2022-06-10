高雄一名工程包商得知工作夥伴們在深夜仍努力打拼，立即買了飲料準備前往慰勞，駕車途中接獲妻子來電關心，警方發現男子手持電話駕車，立即示意路邊停車，沒想到當男子打開車門時，撲鼻而來的酒味讓員警當場對他進行酒測，因為酒測值超標，讓他不但沒辦法去送飲料，還得勞煩妻子到派出所一趟。

鼓山分局內惟所所長周信宏、警員蘇俊吉，於8日深夜23時32分巡經鼓山區九如四路與吳鳳路口，發現一部黑色自小客車駕駛邊開車邊講手機，攔停後發現開車的翁姓男子(44歲)渾身酒氣，經依法施予酒經測試，酒測值達每公升0.40毫克(mg/L)，警方當場依法逮補並查扣車輛，經帶所製作警詢筆錄後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，除了對自己與他人生命、身體風險危害的酒駕查緝以外，高雄市警局業已動員所有外勤所隊第一線執法同仁，全力強化對各種犯罪類型的線上巡邏盤查能量。此外，為確保第一線執法同仁線上查緝各類刑案將犯嫌留置駐地的戒護安全，鼓山分局各派出所業已建置完成各類相應的嫌犯留置戒護空間，司法沒有假期，警察打擊犯罪24小時全年無休。