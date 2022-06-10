卓越(2496)5月合併營收為0.53億元，月減5.18％，年減0.17％；累計前5月合併營收2.65億元，年增0.07％。旗下陳立小學堂導入知名私立小學、攜手其他補教通路業者合盟業務，累計前5月陳立小學堂銷售金額年增90.10％，為今年成長主要動能。

卓越昨天召開股東會，選出新的一屆董事成員，當選的6席董事為陳明俊、曾淑鈴、富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋及程晉如、慶思顧問有限公司代表人陳硯軒及陳昀；3席獨立董事為施炳全、洪佩君、吳盈德。下午則召開董事會，推舉曾淑鈴出任卓越新任董事長，曾淑鈴為卓越公司總經理，亦為陳立教育創辦人之一，共同與經營團隊推動集團營運轉型，加速旗下教育事業數位整合。

近年肺炎疫情加速催化線上、實體教育整合發展，卓越已經將課程規畫、教材試卷、設備規格、師資團隊培訓等各面向進行升級，同時推出TMT(台灣中小學數學能力檢定考試)課程、APCS(大學程式設計先修檢測)課程，使學員透過學習及考證過程達到多元領域發展、豐富學習履歷等，同時建立線上名師、線下良師、管理嚴師的「虛實整合三三師」，皆有助於提升整體教育市場競爭利基。