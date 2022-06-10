金管會因應數位化時代及新冠肺炎疫情，宣布集保結算所已建置完成投信基金受益人會議電子投票平台，包括掛牌基金（ETF）或非掛牌基金受益人會議皆可使用，使投資人可透過電子投票行使表決權，兼顧防範疫情並維護投資人參與會議權利。

證期局副局長蔡麗玲表示，為提供基金受益人積極參與受益人會議的多元管道，金管會將建置及優化受益人會議電子投票平台，列為資本市場藍圖策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的工作計畫之一。

對此，集保配合上述工作計畫，已建置完成投信基金受益人會議電子投票平台，無論是掛牌基金（ETF）或非掛牌基金受益人會議皆可適用，提供投資人以電子投票方式行使受益人會議表決權，可不受會議召開時間與地點限制，且更具便利性。

蔡麗玲表示，已請集保持續優化平台功能，並請投信投顧公會加強宣導投資人權益意識，並呼籲投信業者召開基金受益人會議時，將電子投票列為表決權管道之一，並鼓勵投資人積極採用電子投票方式行使表決權，兼顧防範疫情及維護投資人參與會議權利。