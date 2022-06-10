小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。央行16日將召開第二季理監事會，是否五度出手進行房市管制，備受關注。銀行房貸主管認為，去年底房市管控來到最高等級，今年3月央行升息1碼（0.25個百分點），使得房市買氣有一定的負面預期心理作用，因此，暫時應無五度調整管制的急迫性；但也有銀行房貸主管表示，一年多來，祭出抑制炒房的措施，民眾卻感覺「打炒房完全沒打到高房價」，央行3月已按兵不動，下周會議應該要「有所做為」。

【1】央行16日再打炒房？銀行看法五五波

央行16日將召開第二季理監事會，是否五度出手進行房市管制，備受關注。對於選擇性信用管制調整或不調整，銀行受訪的結果看法各半，部分銀行認為，央行可升息取代選擇性信用管制，也有銀行認為央行仍應雙管齊下。

【2】又被抓到 聯邦銀貸款給3炒房團 恐遭重罰

同一家銀行貸款給三個炒房團。金管會9日宣布，去年底到今年3月的第二波不動產專案金檢，再度發現同一家中型民營銀行的不同分行，有行員到炒房團的講座現場進行簽約對保，貸款給財力明顯不足的投資客，共24戶、貸款金額1.45億元等情況。

【3】台幣兌美元何時跌破30元？就看2指標

新台幣對美元匯率何時跌破30元大關，可看兩指標。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超9日預估，新台幣匯率到下半年應有很長時間會是29字頭，除非台美利差大幅擴大，加大新台幣兌換美元的意願；二是經濟硬著陸風險升高，外資再度大幅拋售科技股，並大量匯出時，新台幣就會跌破30元。

【4】宏碁陳俊聖示警：PC市場已供過於求

歷經兩年的需求爆發期後，今年PC市場看跌走勢幾乎已底定，宏碁董事長暨執行長陳俊聖9日直言，在IC零組件缺料及長短料問題持續緩解下，目前整體PC市場已翻轉，已出現供過於求的現象，下半年市況能見度亦低。

【5】沒看錯！陸5月出口年增16.9％出奇好

5月上海逐步復工復產，推動大陸外貿數據回溫。大陸海關總署9日公布數據顯示，5月出口（以美元計，下同）年增16.9％，遠勝預期的8％和前值的3.9％。進口也從上月的零成長回升至年增4.1％。海關總署指出，5月長三角地區出口較4月成長約2成。