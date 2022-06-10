號稱台版「華爾街之狼」的兆良科技吸金案，負責人羅栩亮吹噓與歐洲醫材大廠合作，找來斯洛伐克經濟文化辦事處代表站台，非法吸金2.2億，羅被判刑7年半，2019年已假釋出獄；被控與兆良假交易的「豪倫科技」負責人郭光倫，台灣高等法院去年判處應執行10年徒刑，其中詐欺罪部分被判刑2年2月定讞，須入監服刑，台北地檢署執行科發現郭落跑，沒收20萬元交保金，近日通緝。

此外，涉案盤商黃泳學，最高法院今年4月依《證交法》等罪判刑8年確定。據了解，黃男因住居所在新北市，北檢已發出傳票，並囑託新北地檢署執行發監。

羅栩亮2011年6月成立兆良科技公司，和黃泳學等人虛偽增資1億元，再包裝公司，美化財報，吹噓與歐洲醫材大廠、台北醫學大學合作，找來斯洛伐克經濟文化辦事處代表站台，聲稱兆良受邀參加醫療器材展，接獲百萬歐元訂單，炒高股價吸金2.2億，其中黃獲利逾4700萬。羅栩亮被判刑7年6月確定，他2017年7月入監，2019年10月獲假釋出獄。

北檢查出，豪倫科技負責人郭光倫與兆良假交易、美化財報，並借款進行假增資，詐賣股票獲取4209萬，一審依《證交法》等罪將郭判刑11年6月，去年高院改判10年，其中詐欺罪判2年2月確定。北檢傳喚、拘提郭未到，認為郭逃匿。因北檢2017年曾諭知郭20萬元交保，因此先沒收20萬元保金，近日通緝。