昨天在NBA總冠軍賽場上勇士以100：116落敗，當家球星柯瑞(Stephen Curry)末節左腳踝遭到壓傷，事後引發大量關注，不過今天陸續傳來好消息，半夜權威記者查拉尼亞(Shams Charania)搶先透露他傷勢樂觀，無須進行核磁共振(MRI)檢查，更可望出席今天例行訓練，而接著在訓練中柯瑞親自表示G4忍著痛都會上場！

半夜查拉尼亞表示柯瑞無須進行MRI檢查，傷勢沒有大礙，但相信球迷們仍擔心他是否確定能在G4登場，對此柯瑞今天在訓練記者會中親自回應說：「我只知道一件事，那就是G4我一定會上場比賽。這就是那種你必須忍著痛上場的時候，在這輪系列賽到了如此地步，如果你狀況足以出賽，你就必須上場。」

柯瑞昨天與塞爾提克老將荷福德(Al Horford)搶球時出現意外，被對方龐大身軀壓到左腳踝，他當場露出痛苦表情，幸好沒多久就重新站起，更打到最後兩分多鐘才下場休息。而他3月例行賽也曾被史馬特(Marcus Smart)壓傷腳踝，傷停快1個月，如今在最重要總冠軍賽受傷難免讓人擔心，但就他回應來看，沒意外將順利出戰G4。