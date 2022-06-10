工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年5月合併營收達新台幣84.24億元，月增3.13%，年增13.35%，單月營收雙響炮，且連續7個月年增率保持雙位數正成長；累計2022年1至5月合併營收達新台幣408.13億元，年增18.14%，5月、前5月營收表現再繳出改寫歷年同期新高的紀錄。整體訂單能見度可達2025年，亦提振樺漢個體營運持續成長，由於樺漢個體獲利表現即100%歸屬於母公司淨利，將對集團整體營運帶來正面的挹注。

樺漢表示，大陸防疫管制鬆綁、全球解封，在料況供貨穩健下，主要客戶的需求持續回溫，挹注三大事業體的5月營收皆呈年增率正成長，分別設計製造3.4%、品牌通路4.4%、系統整合33%，尤其是樺漢個體5月營收更是遞出月增57.2%、年增31.2%的好成績。樺漢在大環境眾多利空因子干擾下，營運能保持穩健成長，可謂多角化經營、全球區域布局等策略執行有成，展現高度企業韌性，以及衝刺營運更上層樓的決心。

近期台灣政府表示今年將成立數位發展部，重要任務為加速推動國家數位發展，保持優勢、持續領先世界，認為台灣40餘年來已建構出具有高度韌性與競爭力的半導體生態系，資通訊產業的科技實力是經濟發展不斷前進的重要基礎，並以期在政府與民間合作下，全力推動產業數位轉型，創造台灣科技產業能有「下一個黃金十年」。樺漢進一步表示，台灣擁有優秀的軟體資源人才、職人工匠的生產技術，這也是為什麼樺漢超前布署搭建IPC3.0雲地整合轉型升級平台的原因，台灣供應鏈要與世界接軌，必須積極融合集團三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，齊心搶攻全球數位轉型支出有高達1.8兆美元的龐大商機。

展望2022年，樺漢對於營運可望遞出逐季成長深具信心。樺漢集團今年在三大事業體穩健擴大營運規模的基礎上，持續強化個體營運表現更上一層樓，從銷售市場的訂單需求來看，來自北美市場包括娛樂博弈、零售及金融等主要客戶，對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的下單力道持續增溫，加上100%隸屬於樺漢個體的歐洲匈牙利布達佩斯工廠預計今年7月正式開始量產，以及IPC3.0雲地整合轉型升級平台的三大業務版圖持續放大，包括一企業雙轉型：數位轉型、綠色轉型，二雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙，三供應鏈重組：綠色供應鏈、製造與運營在地化等，不僅助力集團與個體合計在手訂單金額從目前的新台幣逾1300億元進一步向上攀升、且整體訂單能見度可達2025年，亦提振樺漢個體營運持續成長，由於樺漢個體獲利表現即100%歸屬於母公司淨利，將對集團整體營運帶來正面的挹注。