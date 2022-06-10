長榮(2603)第六艘全新24,000 TEU級A型貨櫃輪「長彩輪」(EVER ART)昨日首航抵達台北港，「長彩輪」是由韓國三星重工承造，5月19日在巨濟造船廠交船，5月底開始投入長榮的遠東-歐洲(CEM)航線營運。

該艘新船日前已靠泊青島、上海、寧波載貨，今日從台北港啟航，將依序靠泊鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計7月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。

「長彩輪」船長400公尺，寬61.5公尺，甲板可裝載24排貨櫃，設計吃水14.5公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992個20呎標準貨櫃(TEU)，航行速度可達22.6節，為全球最大型的貨櫃船之一。

「長彩輪」採多項最新的環保及高效節能設計，並配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水及貨艙污水暫存櫃以降低汙染。

配合長期營運規畫，長榮已訂造13艘24,000 TEU級A型貨櫃輪，從2021年開始投入營運，預計在今年底前還有4艘同型新船將竣工交付，其餘3艘自明年起陸續交船。長榮現有營運船隊計203艘貨櫃船，運能逾153.6萬TEU，至2026年尚有57艘各式新船待交。