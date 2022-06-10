高雄市岡山區1間透天4樓民宅清晨6時發生火警，現場救出80歲老翁因手腳1-2度燒燙傷，由救護車後送醫院觀察治療，起火原因深入調查中。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市岡山區1間透天4樓民宅，今天清晨6時發生火警，消防局出動14車31人前往搶救，現場火焰熊熊煙霧瀰漫，消防人員立即佈署水線搶救，迅速入室於3樓救出1名年約80歲老翁，火勢約30分鐘撲滅，該老翁因手腳1-2度燒燙傷，由救護車後送醫院觀察治療，消防人員請理現場時，並於2樓發現1具76歲女性焦屍，起火原因深入調查中。

高雄市消防局今天清晨6時接獲民眾報案，指岡山區民族路1間透天4樓民宅發生火警，消防局獲報後，立即出動岡山、楠梓、彌陀分隊及特搜中隊前往搶救，警消抵達現場，發現2樓熊熊火焰，黑煙不斷冒出，立即布署水線搶救，並進入3樓將1名年約80歲老翁救出，由於老翁手腳1至2度燒燙傷，由救護車送往醫院觀察治療，並於清理火場時於2樓發現1具76歲女性焦屍。

火勢約於30分鐘撲滅，現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊住戶進行災後防火宣導，詳細起火原因正由火調人員釐清中。