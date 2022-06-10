MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)設計廠力士(4923)5月營收續創新高，累計營收亦較去年同期成長22.9％，同創歷年新高，力士2022年採取「新產品、新客戶、穩健增加投片量」等三大策略並進，包括看好電源供應器、電池模組等領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將陸續於下半年創造銷售貢獻。

力士5月合併營收為1.12億元，年增17.09％，續創新高，主要仍持續受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務動能保持火熱，隨著PC、NB、手機等應用主要客戶保持良好拉貨力道，加上電池模組領域客戶業務進展加速等，帶動5月整體出貨動能站穩高檔表現；累計2022年1至5月合併營收達5.39億元，亦較去年同期成長22.9％，並創歷年同期新高。

力士強調，近兩年隨著全球電動車、5G/Wifi 6、人工智慧(AI)、高效能運算等新興市場應用快速崛起，帶動國際知名IDM大廠紛紛調整中長期業務策略轉向工業、車用及航太應用的MOSFET市場，使得中、低壓MOSFET市場仍呈現供不應求，有助於創造力士業務接單保持成長態勢，營運轉型效益顯現，憑藉力士仍積極針對各產業應用領域MOSFET成品導入新一代ETG、RTG等專利技術，不僅有效滿足客戶針對MOSFET產品尺寸縮小30％，或提高產品良好高頻、高功率優異效能等高客製化需求，同步亦可取代舊有毛利率較低之產品，進而優化公司產品銷售結構，再加上布局第三代半導體、充電樁等新應用領域市場商機等，有望提高旗下MOSFET成品市場滲透率拉升。

展望2022年營運，力士對於未來營運成長仍深具信心，採取「新產品、新客戶、穩健增加投片量」等三大策略並進，包括看好電源供應器、電池模組等領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將陸續於下半年創造銷售貢獻，尤其以目前電源供應器領域客戶合作進度來看，隨著新產品逐步放量，有機會帶動電源供應器領域營收比重自2021年的2％大幅明顯提升，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，助力堆疊未來營運良好動能。

另外，力士昨日舉辦股東會，通過每股配發現金股利5元，依6月9日收盤價78元計算，現金殖利率達6.41％，此外，2021年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別達28.48％、20.37％，皆創新高。