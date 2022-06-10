高通與全台多所大學共同推動的「高通台灣研發合作計畫」已進入第三屆，高通於2019年推出「高通台灣研發合作計畫」，短短三年多的時間，高通已與全台14所大學合作，共計560位大學教授、學生參與，產出98項研發計畫、360篇國際學術論文，透過該計畫，高通提供各學校諮詢與技術指導，讓參與計畫的各大學資通訊基礎研究人才，創造與國際企業合作的經驗，一同實現創新研究成果，為各產業持續推動最先進的技術發展。

高通深知產學合作對於整個生態系的創新與成長、解決現在與未來的技術挑戰至關重要。在高通領域專家協助下，參與第三屆計畫的10所大學共完成35項計畫、提出170篇學術論文、獲得12項專利申請，呈現各大學研究團隊在車用自駕、智慧城市、健康照護及交通等多項領域與高通合作的研發成果。高通高度肯定台灣在基礎科學研究及創新研發的競爭實力及其豐碩多元的成果。透過「高通台灣研發合作計畫」，有助於在全球推動關鍵技術領域的創新和常識。

高通於2019年三月宣布啟動「高通台灣研發合作計畫」，目標在於培育台灣人才並支持台灣研發社群開創出更多嶄新與開創性的產品與科技。計劃期間，台灣各所大學研究團隊與高通領域專家及工程師定期針對產業趨勢與發展機會進行討論與研發。高通提供各學校諮詢與技術指導，讓參與計畫的各大學資通訊基礎研究人才，創造與國際企業合作的經驗，一同實現創新研究成果，為各產業持續推動最先進的技術發展。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，自2019年第一屆高通台灣研發合作計畫開始，高通透過該合作積極培育台灣科技人才，讓台灣優秀的資通訊學子能獲取與國際企業合作的經驗。相信所有參與這項計畫的學生，未來無論在職場或學術上深造，都將具備更宏觀的視野及更強的競爭力。

多所大學研究團隊負責教授均對「高通台灣研發合作計畫」高度肯定，多位今年再次參與計劃的教授指出，高通透過此項合作計畫，給予大學實質上的支持與肯定，具體提供專業技術及商業趨勢，甚至安排領域專家定期與團隊開會研討，給予研究方向的指導與協助，支持團隊研發創新的解決方案。此計畫引領產業與學界的接軌，為團隊帶來難能可貴的經驗，更協助團隊發現市場的無限潛能與機會，讓多項技術研究成果得以實現，進一步滿足車用、物聯網、無線通訊、多媒體等多項領域的先進發展需求。