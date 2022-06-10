螺絲大廠世豐(2065)舉辦2022年股東常會，由董事長杜泰源主持，會中承認並通過盈餘分配案，2021年決議合計配發每股5.13677507元現金股利，為歷年配息新高記錄。展望2022年下半年，世豐仍維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區客戶大幅度庫存調整可望於第二季落底，隨著主要客戶庫存水位健康，將逐步重啟產品良好拉貨需求，加上新品上市、擴大接單，力拚營運向上成長動能。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，杜泰源並在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括杜泰源、世豐投資股份有限公司法人代表人侯榮顯、杜金陵、唯聖投資有限公司法人代表人杜柏漢，三席獨立董事則由方惠玲、洪濬詠、戴秋華擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2022年6月9日至2025年6月8日。

世豐2022年5月份合併營收為新台幣2億元，雖短期訂單出貨表現受到美洲地區客戶持續進行庫存調整影響，使得5月營收月減5.57%，此外，受惠世豐於去年起加大歐洲地區業務開拓力道，加上觀察歐盟針對大陸進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，進一步增加業務轉單機會等，帶動歐洲地區每月銷售及業務接單表現皆持續繳出年成長力道，挹注整體營運良好動能。世豐2022年5月營收2億元，年減17.65%、月減5.57%，前5月營收10.64億元，年減12.73%。

展望2022年下半年，世豐仍維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區客戶大幅度庫存調整可望於第二季落底，隨著主要客戶庫存水位健康，將逐步重啟產品良好拉貨需求、以及推進年底新款螺絲產品上市計畫等，加上世豐於歐洲地區擴增白鐵鑽尾螺絲產品線，有效擴大歐洲地區業務接單表現，以期穩步堆疊集團未來營運向上成長動能，此外，世豐仍戮力擴大全球螺絲市場業務競爭利基，深化數位化轉型效益、與客戶共同研發新款螺絲產品、優化自有螺絲生產製程以提升生產效率，同時協同外部合作供應夥伴，擴大整體螺絲生產規模，以滿足客戶訂單需求，以期創造未來營運正面之挹注。

世豐指出，為打造集團中長期營運良好成長動能，亦持續進行新材料、新產品研發進度，助力集團開拓新應用領域商機，且雖旗下越南新廠近年受肺炎疫情干擾建廠進度，目前越南新廠已取得土地使用權利證書及建築許可，後續將積極配合當地政府防疫措施加速進行建廠規畫，可望於2023年第二季步入投產階段，看好全球品牌、經銷商等採購供應鏈分散長期趨勢不變，以集團擁有台灣、越南等地區生產基地，有機會進一步擴大業務接單動能，提升世豐於全球市場競爭力。