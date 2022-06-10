昨日（9）新增本土確診72921例、575例中重症、211例死亡，後二者均創下單日新高紀錄，引發民眾恐慌。一份最新民調指出，衛福部部長陳時中的滿意度為43%，不滿意度則增加13個百分點，來到50%新高，這也是陳首度滿意度低於不滿意度。此消息引熱議，網友驚呼「為何還有43%人滿意？」紛紛對未來持悲觀態度。

《TVBS》昨日公布蔡政府最新民調，針對陳時中處理疫情的表現，有43%民眾表示滿意，較去年9月的52%減少9個百分點，是疫情爆發以來的低點；而不滿意度則增加13個百分點，至50%高點，不滿意比例首次高於滿意。

針對此民調結果分析，陳時中處理疫情的表現，從前年3月的高點逐漸下滑，至去年9月滿意比例仍高於不滿意，但今年疫情爆發後，使民眾轉趨不滿。

此消息掀起網路熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「為何還有43%人滿意？」「我就問，那43%的人是？面對台灣現狀，只能哭了」、「43%到底是在滿意啥？」「這種人還有43%滿意度? 太low了」、「台灣意識掛帥，我們這些清醒的人除了流淚還能怎樣？」「之前我同事竟然說台灣的防疫做得不錯，我欲哭無淚」。