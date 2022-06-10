日本東北三大祭典之一「青森睡鬼祭」，8月將盛大舉行，「青森睡魔小姐」選拔大會也於6月4日舉辦決選，后冠由來自台灣的25歲美女吳詠心奪下，這也是該活動舉辦49屆以來，首度由外國人獲得此獎項，堪稱台灣之光。

第49屆「青森睡魔小姐」選拔大會，共有45人參賽，僅12人通過書面審查進入決賽，根據《自由時報》報導，本屆冠軍由台灣出身的吳詠心奪得，也是史上首次由外國人獲獎，她表示會參賽主要是

2年前到青森睡魔博物館參觀，被大型花燈吸引及感動，便下定決心參加選拔賽，希望有機會為這項盛典代言宣傳，由於歷屆冠軍都是日本人，讓她以「外國人」當成特色參賽，除了運用中、英、日三國語言宣傳，更國際視角出發，沒想到竟打敗所有人一舉奪冠。

吳詠心將於8月在日本展開宣傳活動，海外宣傳礙於疫情影響，會先以網路方式規劃，若年底開放旅遊，才會有更進一步的宣傳計畫，她也透露國際交流員的工作內容，除了舉辦講座向當地居民介紹台灣，也會到教育機構演講，希望藉此成為台日交流的橋樑。