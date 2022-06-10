Youtuber網紅劉芒去年因侵權使用照片加上疑似盜用女神卡卡的歌曲引起爭議，先前她更因為一支教網友拜月老的影片走紅。昨(9日)她過生日，人在香港陪男友「尼尼」同居試婚的她今凌晨報喜，宣布被男友尼尼求婚成功，她更分享和男友擁吻，手上亮出大鑽戒的照片，羨煞一票粉絲。

劉芒過去以逗趣詼諧的影片教12星座談戀愛必勝方法走紅，她也曾不藏私分享自己拜月老廟的秘招，更坦言和香港男友尼尼就是在自己拜月老後幾天就遇上，兩人目前已經交往試婚4年，由於兩人有共同結婚目標，去年尼尼到台灣陪劉芒試婚一年，今年則換劉芒到香港生活試婚。

劉芒跟男友尼尼交往4年，曬大鑽戒宣布要結婚了。（圖／翻攝自劉芒臉書）

昨劉芒在IG限時動態曬照，感謝廠商送上花束和粉嫩禮物，宣告：「壽星小天才準備好出門吃生日飯啦嘻嘻」，今凌晨她又曬出和男友擁吻照片，並配上蛋糕及鑽戒的表情符號，宣告被求婚成功，引來一票好友留言道賀，網紅Joeman說：「OMG」，網紅娘娘則表示：「大大的恭喜咔」，其他網友也紛紛說：「大哭特哭 我們最愛的芒芒」、「恭喜恭喜呀！很為你們開心」、「恭喜芒！超級感動，一定一定要幸福」、「恭喜恭喜！天啊好幸福的燦笑」。

而劉芒去年因為侵權爭議消失了一陣子，之後她錄影片表示跌了一跤之後才發現自己或是整個團隊的法律知識明顯不足，如果未來下定決心要繼續拍片當專業Youtuber，在法律方面的常識要更加強，因此已經聘請法律團隊幫忙，希望未來不會再犯錯，「不管是該好好反思的、該付諸行動的、該受公評的，我都會虛心接受各位的指教。」