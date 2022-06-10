聽到「綠衫軍」塞爾提克主場球迷在「追夢」卓拉蒙格林末節犯滿畢業之際，全場一起喊出，「Fxxk U Draymond！」這樣離譜的粗話送追夢離場，勇士總教練科爾決定不忍了，賽後受訪時不禁嘲諷，「優雅，真的很優雅！」而「浪花弟」克雷湯普生也說出同樣的話。

「我們之前也曾在粗魯的球迷面前打球，」克雷湯普生說，「球館內還有小孩，而他們全場罵髒話，真的很優雅，做得好，波士頓！」柯瑞則用意料當中回應，「每個球館都有這種聲音，整個季後賽都是這樣，格林也應該預料到了，今晚沒什麼不同。」

就連卓雷蒙格林的妻子哈澤爾蕾妮都發布社群媒體動態回嗆，「一場艱難的失利，但不管以哪種形式，球迷都不能辱罵球員，難道球員不是人嗎？你在工作的時候會有人這樣罵你嗎？NBA對球迷行為有一定規則，但整個觀眾席的球迷都爆粗罵格林，卻沒任何懲罰，我的孩子也在看比賽，這太噁心，也很丟臉。」