台鐵公司條例三讀通過，接下來攸關員工權益的16條子法又卡卡？台鐵工會表示，交通部口說溝通卻「不准工會先知悉」16條子法內容，辜負工會當初放棄「端午節不加班」的善意，工會呼籲行政部長蘇貞昌出面解決。

昨（9）日鐵路節典禮上，交通部長王國材表示「接下來16個子法關於比較細節的部分，已經請台鐵局跟工會在每項子法做詳細溝通」，不過台鐵工會今日卻表示交通部不准工會先知悉16條子法內容，所謂的敞開心胸、理性討論看來又是欺騙。交通部表示，臺鐵局預定今日完成臺鐵公司化16項子法草案，交通部下周由胡湘麟政務次長召開跨部會（人事總處、主計總處）會議，確定草案內容，即會迅速交請臺鐵勞資雙方協商。

交通部強調，王國材部長昨天於鐵路節慶祝大會指出，臺鐵局將改制為臺鐵公司，預計113年1月掛牌，臺鐵公司屬於所有臺鐵人，16項子法的範圍涵蓋組織架構與薪資福利等，交通部已要求臺鐵局須跟工會討論，請工會放心。

台鐵工會表示，有關台鐵公司化，鐵路工會希望勞資雙方理性溝通，但交通部卻採封閉態度。台鐵公司化所涉的16條子法，台鐵已擬好部分，工會要求先行了解，卻被告知交通部不准工會先知悉，讓工會十分不解、不滿：「部長不是才說過，希望大家敞開心胸，用理性態度來討論？現在卻又變了調，關起門來？」工會認為王國材一直在欺騙工會及員工釋出的善意。

工會表示，台鐵公司化母法在工會強烈抗議聲中，執政黨仍以其立院優勢通過，但後續的16條子法，資方保證絕對尊重工會意見。在勞動部王安邦次長斡旋、行政院與交通部承諾下，工會也願相信交通部將信守承諾與工會達成16子法共識，因此釋出善意，取消端午節不加班活動。

工會說，近期王國材的言論與作為並非善意，令人心寒：「台鐵許多的勞資衝突，往往都被交通部官員顢頇迀腐決策所搞砸，鐵路工會敦請行政院蘇院長出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起！」若台鐵不先與台鐵工會溝通，取得共識前逕自將子法送交通部，工會將認為交通部已無善意可言，勞資衝突將再起，將在於接下來的國定假日及投票日不加班。

工會並為台鐵「討個公道」，表示近期媒體報導指出，五一勞動節交通部提的「類火車」計畫，卻要台鐵買單。工會認為，這是交通部為了五一勞動節疏運，逕自接洽巴士業者協助疏運，命令既出自交通部，事後卻要求台鐵買單，如此作為令人不齒，所謂台鐵年年虧損，不也就是如此寫照。交通部不給錢不給人，卻要台鐵為政策買單，「到底是台鐵沒誠意，還是交通部沒誠意，請部長講清楚。」