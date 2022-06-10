看準美國逾3億人口連鎖餐飲市場商機，且美國人口及人均GDP雙雙處於增長階段，由經濟部國際貿易局和外貿協會首度組團參加的第30屆國際特許加盟展，於本月初於紐約Javits Center舉行，台灣連鎖品牌館是展中最具規模且是唯一的國家館，吸引618位買主駐足洽談，並體驗台灣餐飲及科技的魅力，3天展期預計可爭取685萬美元商機。

來自台灣的珍珠奶茶在全球掀起風潮，也讓台灣館中的手搖飲品牌，包括鮮茶道(Presotea)、NUTTEA、瓷禧茶坊(teazzi)、吃茶三千(CHICHA San Chen)、歇腳亭(Sharetea)、快樂檸檬(happy lemon)，及太陽先生(Mr. Sun)等驚豔全場。此外，全球銷售千萬包的老媽拌麵(Mom’s Dry Noodle)亦於展中推廣台灣特色美食，而智能販賣機品牌iMvending，帶領參觀業者搭上智慧零售商機。

貿協表示，台灣連鎖餐飲品牌赴美布局的超過30家，7成以上是手搖飲，總店數超過500家，且展店數持續成長中，布局區域以美西居多，超過50%，美東地區約佔30%。本次參展的歇腳亭(Sharetea)在全球有超過300家門店，其中又以美國最多，超過100家門店，堪稱所有品牌之最，而歇腳亭也積極跨出華人市場，除了西岸以外，積極於越來越多科技公司進駐的德州展店。吃茶三千獨家研發的萃茶機可設定近1000種參數，為每杯茶量身訂製，在本次展覽中，可望找到紐約州區域代理的當地業者，該業者除了對台灣茶的品質給予高度肯定，也驚艷於吃茶三千獨創萃茶機對茶風味的提升。

「國際特許加盟展」為美國最具指標性，且展出品牌多元的連鎖加盟展，除了吸引美國當地潛在買主，亦吸引全世界各地的買主，包括加拿大、澳洲、 巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、非洲等地買主。外貿協會將持續協助台灣連鎖品牌業者拓展全球市場，並深耕美國市場，貿協表示，將於本年10月於華盛頓特區舉辦的台灣形象展設立台灣美食形象館，推廣特色美食。