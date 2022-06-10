台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告5月份自結營收為新台幣4.68億元，年增37.6%、月減14.53%，仍創同期新高，累計前5月自結營收為25.71億元，年增59.83%。同為台鋼集團的旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告5月份自結合併營收為新台幣10.24億元，年增50.63%、月減0.32%，營收持續突破10億大關，並寫下同期次高，累計1-5月自結合併營收46.95億元，年增53.8%。

沛波總經理楊韻蒔表示，5月份開始進入梅雨季，連日大雨影響營建工程施工進度，再加上5月份國內確診人數大幅飆升，使得工地出工率下降，致使鋼筋出貨量較上月減少，但在鋼價位於高檔效益下，營收與歷年同期相比仍創新高。

沛波表示，儘管國內疫情再起、梅雨季干擾、政府不斷祭出調控房市政策等，民眾對經濟展望轉趨保守，使購屋需求產生遞延效果，但因自住買盤需求強，且老舊公寓有更新需求，讓民眾想換屋，故對房市展望仍看好，此外，公共工程仍持續推動，使得鋼筋加工需求續佳，因此對公司展望維持正向看法。

榮剛表示，目前接單持續暢旺，在手訂單已到今年12月底，目前正在接明年第一季出貨訂單，今年度的營收表現有高度的掌握度。尤其是5月份人力資源補足後，對營收將帶來正面助益，每月營收可望持續突破10億以上，從接單與出貨情況來看，第二季營收在訂單滿載的情形之下預計將明顯優於第一季，第三季可望表現更佳。

榮剛指出，因為地緣政治的影響，歐美鋼廠忙於軍工產品的補給，其他民生基礎工業的需求必須仰賴自國外進口，加上航太及油氣產品需求明顯增加，榮剛受惠於此，5月份接單單價仍維持在高水準，並未受到原料鎳價及合金價格下跌之影響，在產品組合優化、海運費下降以及232關稅豁免等因素的助益之下，未來獲利可期。