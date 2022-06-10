新冠肺炎自2019年底爆發後，不斷冒出新的變種病毒，目前以Omicron為主，其本身也有好幾種變異株。醫師提醒，最新一代的Omicron 5.0正在英國以10倍速度增長，今年秋天很可能看到「雙價疫苗」問世，抗病毒作戰還沒結束！

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書PO文，指近來在英、美等國家，Omicron BA 4.0、BA 5.0陸續崛起，甚至取代原先的BA 1.0、BA 2.0，「尤其最新一代的Omicron 5.0 ，更是以10倍速度增長」。

「別忘了，Delta病毒仍然存在人間」，黃軒指出，有鑑於病毒不斷變種，利用原始病毒株疫苗加上Beta變異株疫苗的「雙價疫苗」（Bivalent Vaccine）於是誕生。

初步研究顯示，莫德納的「雙價疫苗」可產生高濃度中和抗體，當追加劑使用時，對於對抗Omicron變種有較佳免疫效果。也有不少研究發現，抗體可交叉免疫反應，配合疫苗接種，對新的變異株產生有效抵抗力。

不過黃軒強調，雙價疫苗是不是真的有效，相關成果還沒經獨立專家審查，實際效果有待進一步研究，還需要更多證明。