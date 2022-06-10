純網銀搶客持續熱戰，樂天國際銀行再出招，宣布祭出「無上限」雙重支付優惠，即日起到今（2022）年底，不限新舊戶皆可參加「行動支付筆筆消費2％現金回饋無上限」以及「月月領息活儲年利1.25％存款額度無上限」的雙重優惠活動，號召生活忙碌不想燒腦記憶銀行優惠上限的小資民眾來開戶。

樂天國際銀行表示，根據用戶的回饋，銀行優惠活動眼花撩亂，雖看似高回饋但通常有很多限制，例如有回饋金額上限、指定商家及名額等諸多限制，大部分的民眾生活忙碌，往往沒時間去了解所有活動細節，最後可能看得到吃不到，這一直是客戶的痛點之一。

聽到用戶的心聲後，樂天國際銀行再推出「行動支付筆筆消費2％現金回饋無上限」的支付優惠活動。不限新戶或舊戶，不用搶、免登錄，只要打開樂天國際銀行App，使用 Pi 拍錢包功能進行行動支付，年底之前，筆筆消費皆享2％現金回饋，且回饋金額無上限，在各大超商、百貨、3C賣場及線上購物使用都很方便。若當月使用行動支付功能達(含)5次以上，次月活儲存款的年利率加碼至1.25％，日日計息月月領息存款額度一樣無上限。

觀察批踢踢與臉書等網路社群平台的討論內容，簡單使用樂天國際銀行服務，無腦參加活動，早點開戶早點享受，已經逐漸在消費中心中，成為樂天國際銀行的品牌印象。而為了積極搶客，6月底前完成開戶，除了原新戶活動的新戶禮回饋金500元外，6月29日前還可參加「七天期優惠存款」專案，享有3％之優惠年利率，每位客戶最高可存一筆新台幣30萬元與10萬元的優惠存款。

樂天國際銀行表示，在鯰魚效應下，樂天國際銀行除了積極建置金融生態圈服務之外，也更加貼近民眾需求，堅持用簡單行銷活動打動客戶，增加心佔率。