世紀鋼(9958)5月營收6.97億元，年減10.6%、月減3.84%，主要是疫情使風電生產、出貨進度遞延所致；前5月營收36.46億元，仍年增20.06%，並創下同期第3高，僅次於2009、2021年同期紀錄。子公司世紀風電(2072)5月營收3.35億元，年減40.23%、月增2.1%，寫下同期次高，前5月營收16.66億元，年增3.2%。

世紀風電現金增資，發行股數2000萬股，每股面額10元，發行價格每股150元，本次增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金，現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日，原股東及員工股款繳款期間為7月5日至8月5日。而6月24日股東會的世紀鋼，擬每股配發4.2元普通股現金股利，除息交易日為6月27日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日，除息基準日為7月3日，現金股利發放日為8月23日。

展望後市，世紀鋼訂單能見度已達明年，在台北港三期廠區新產能到位後，套管式水下基礎產能提升一倍，開始出貨台電富崴訂單後，營收、獲利力拚逐季成長。