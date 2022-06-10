周四華爾街股市尾盤突然湧現一陣急殺、終場全面重挫，三大指數都創下5月中旬以來最大單日跌幅。在恐慌情緒急速升高下，道瓊指數跌逾600點，標普500指數大跌2.38%，科技股表現尤其疲弱，那斯達克指數和費城半導體指數都下挫約2.7%。台積電ADR下跌2.80%，聯電ADR跌3.24%。

投資人在周五發布數據前轉趨謹慎，該數據料將顯示5月消費者物價仍然居高不下。

美國10年期公債殖利率在前一日漲破3%後進一步走高，創下5月11日以來新高，以及近來原油價格大漲加劇通膨疑慮，亦讓市場情緒更為緊張。

市場正屏息等待周五公布的5月消費者物價指數（CPI），投資人將試圖從中了解美國的通膨是否已經見頂，以及聯準會是否需要採取更激進的方式抑制價格上漲。

今年以來，標普500指數下跌15.7%，那斯達克指數跌約25%。

★主要指數

道瓊指數下跌638.11點或1.94%，收在32,272.79點。

標普500指數跌97.95點或2.38%，為4,017.82點。

那斯達克指數跌332.04點或2.75%，收在11,754.23點。

費城半導體指數跌81.31點或2.69%，為2,937.79點。

★消息

芝加哥選擇權交易所（CBOE）被視為市場恐慌指標的波動率指數（VIX）急升8.89%，收在26.09點，為本月以來首度升破26點。

歐洲央行周四宣布維持基準利率不變，並預告為了抑制高漲的通膨，將於7月1日結束量化寬鬆（QE）計畫，以及在7月會議啟動升息循環，首度升息幅度暫定為25個基點，但如果通膨情況不見改善或甚至惡化，則9月會議可能擴大升息幅度。

美國10年期指標公債殖利率觸及3.073%，為創下5月11日以來新高。

周四原油價格小跌，但美國期油仍維持在每桶120美元以上。紐約期油收跌0.49%，為每桶121.51美元，布蘭特期油收跌0.41%，為每桶123.07美元。

上周（截至6月4日）初次請領失業給付人數增加2.7萬人，為22.9萬人，超出市場預期的21萬人，並創下1月來新高並創下去年7月以來最大增幅。

根據道瓊公司所做的預測調查，經濟學家預期5月美國消費者物價指數(CPI)較4月上漲0.7%，高於4月的月漲0.3%。與去年同期相比，5月CPI估上漲8.3%，與4月相同。排除波動較大的食品和能源價格後，5月核心CPI估月漲0.5%、年漲5.9%，較4月份的月漲0.6%、年漲6.2%放緩。

美國各交易所成交量總計為115.0億股，少於過去20個日均量120.7億股。(2-1)