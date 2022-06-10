主要國家央行跟隨聯準會腳步進入貨幣緊縮階段，以應對通膨失控的風險。日前，澳洲央行宣布升息兩碼，出乎市場意料，創近20年來最大升息幅度，澳幣因而受到提振；此外，歐洲央行也將於幾天後公佈貨幣政策決議，市場預期結果趨向鷹派。有鑑於此，若聯準會未再進一步加快升息步伐或加大升息幅度，未來美元與非美貨幣利差或將開始逐步縮窄，TAROBO投統計，過去一個月來，非美貨幣收復部分失地，其中以南非幣（蘭特）上漲3.76%的表現最為亮眼。而FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正則點出，聯準會和日本央行南轅北轍的態度，將持續拉開美日利差，技術上，美元兌日圓正在向140關口進發，似乎並沒有太大回檔誘因。

匯豐銀分析，全球經濟展望下修與聯準會加快升息步伐，導致整體外部需求下滑，不過，鑒於南非經濟基本面良好，大宗商品出口表現強勁，經常帳盈餘充足，再加上通膨控制得宜，南非蘭特在美元強勢的環境下仍相對有支撐。

而在日圓方面，楊傲正強調，聯準會升息預期不斷升溫下，另一方面日本央行總裁黑田東彥近期發表「毫不動搖堅持貨幣寬鬆」的說法，並認為日圓匯率不是突然大幅貶值，而是穩定地貶值，對經濟有正面影響可能性較大。市場預期聯準會在臺北時間下週四（6月16日淩晨）的FOMC利率決議會議將把聯邦基金利率上調50個基點至1.25%-1.5%。美日間利差擴大，恐將美元兌日圓推向140關口。