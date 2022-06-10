結合生活品味的複合店，成為鐘表界的時尚主流趨勢。泰格豪雅(TAG Heuer）最近與金光鐘錶攜手合作在中山區打造泰格豪雅Mix & Match 概念店，結合人文、選物、風格、咖啡、鐘表等多元領域，且是全球第一家泰格豪雅複合概念店，充滿前衛時尚氛圍。

泰格豪雅自從LVMH集團少東Frederic Arnault接任執行長之後，品牌風格更加年輕時尚，行銷策略也更加靈活多元，在台成立的Mix & Match複合概念店即是一例，概念店結合時下最夯的街頭藝術、莊園級咖啡和精緻甜點，提供時尚的鑑賞腕表空間，猶如時尚夜店一般，吸引年輕新貴族群。

為配合新店落成，泰格豪雅推薦多款新表，包括一級方程式賽車摩納哥大獎賽（Formula One Monaco Grand Prix）的Monaco

泰格豪雅Carrera Mikrograph 100分之1秒計時碼表，186萬9300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco V4鈦金屬腕表，246萬1600元。（TAG Heuer提供）

Special Edition特別版腕表，以及致敬摩納哥古董車大獎賽（Historic Grand Prix of Monaco），與合作夥伴海灣石油（GULF）推出Monaco Gulf聯名表等。