每年夏日Nespresso都會推出限量的冰咖啡，而今年就帶來了4款專為冰咖啡設計的咖啡膠囊，包括向來深受消費者喜愛的「椰香風情限量冰咖啡」、「濃醇冰咖啡」及「清爽冰咖啡」，還有全新推出的「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」，以熱情洋溢的拉丁美洲為靈感，帶來異國情調與清爽果香的口感，同步更推出一系列時尚絕美配件，以多彩繽紛的夏日配色與時尚風格為靈感，還首次與巴西超模Alessandra Ambrosio聯名合作，一同策畫Spotify夏日音樂清單，讓咖啡迷們邊清涼解暑之餘，也能享受夏日限定的美好音樂時光。

Nespresso與巴西超模Alessandra Ambrosio合作推出的聯名限量款咖啡馬克杯與Nomad中量隨行咖啡杯，即日起購滿10條Original系列咖啡膠囊，即可獲得Nespresso限量夏日風格水瓶。（Nespresso提供）

Nespresso今年全新推出的夏季限量版「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」，以清新萊姆交錯薄荷香氣，完美調和帶有果香調的阿拉比卡咖啡豆，入口瞬間即能感受活力再現、提振心靈，一掃盛夏黏膩的暑氣，搭配夏日限量配件包含與巴西超模Alessandra Ambrosio合作推出的聯名限量款咖啡馬克杯與Nomad中量隨行咖啡杯，即日起購滿10條Original系列咖啡膠囊，即可獲得Nespresso限量夏日風格水瓶。