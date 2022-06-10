Speaking It Into Existence! https://t.co/ARRiTp43cx — LeBron James (@KingJames) June 9, 2022

先前才被《富比士》爆料成為首位身家突破10億美元現役球員的湖人「小皇帝」詹姆斯，如今在自己製播的節目「The Shop」預告片當中提前放話，「我想擁有一支NBA球隊，沒錯！我想買下一支球隊，這是肯定的，而且我希望那支球隊在拉斯維加斯。」

隨後詹姆斯也在推特轉發這段預告片，更寫上，「說出來讓它成為現實！」其實早在2011年，詹皇就已經成為英超球隊利物浦的小股東之一，不過以他當前財力來說，買下一支NBA球隊確實沒有太大問題，或許也算追逐黃蜂老闆喬丹的腳步。

不過當前恐怕並非詹姆斯購買NBA球隊的最佳時機點，因為目前大部分NBA球隊都處升值階段，老闆也都不太願意拋售球隊，更何況詹皇買下球隊之後，還要克服當地球迷對於搬遷球隊到拉斯維加斯的抗議聲浪，實際上要如此操作難度很高。

可是只要有錢就好辦事，反正詹姆斯目前看起來還可以繼續打個兩、三年沒有問題，隨著他繼續累積個人財富與事業版圖，相信日後必定會出現願意被買下且被搬到拉斯維加斯的NBA球隊，只是看到詹皇提前這樣放話，也充分感受到他的野心。