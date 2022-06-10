繼《我的出走日記》、《還有明天》、《我們的藍調時光》等熱播韓劇陸續完結，新一檔期的重磅韓劇也緊接著開播，其中，由文佳煐與呂珍九主演的《盡情吃用力愛》，以奇幻愛情劇包裝懸疑驚悚情節，一開播就造成話題。

睽違13年再次合作熱播韓劇 呂珍九感性喊話：辛苦了！

《盡情吃用力愛》找來同為童星出身的呂珍九和文佳煐擔綱男女主角，曾經在古裝劇《自鳴鼓》合作的兩人，睽違13年再次攜手演出。呂珍九受訪時還感性地表示，演員工作需要不停鞭策自己向前邁進，這次能和文佳煐再度合作，有能夠一起共享過去回憶的人，覺得新鮮又感動，認為雙方的童星之路一路走來相當不易，想對彼此說聲辛苦了！

熱播韓劇《盡情吃用力愛》討論爆棚 「共享情緒」題材超吸眼球

除了兼具顏值、人氣和實力的主演卡司，讓《盡情吃用力愛》在播出前就備受討論，男女主角可以「共享情緒、產生連結」的新鮮劇情也是吸引粉絲的一大亮點。

故事講述一名在同事眼中像個AI人工智慧、人際關係淡薄、對身旁事物漠不關心的米其林餐廳主廚殷繼勳（呂珍九 飾），原本和雙胞胎妹妹有著心電感應般的情感連結，卻在妹妹意外失蹤後，連結隨之被切斷。直到18年後，遇見人生處處不順遂、背負著變態跟蹤狂命案的盧多賢（文佳煐 飾），不相識的兩人竟然「心有靈犀」，產生能夠感受彼此感情的情緒連結，同時在互動過程中逐漸解開兩起影響他們命運的未解懸案。

「共享情緒」到底是什麼？

這部熱播韓劇最大的看點之一，就是主角間可以「共享情緒」，感受到對方的喜怒哀樂！但是為什麼看似陌生的兩個人能產生「連結」呢？這可以用心理學家榮格提出的「共時性理論（synchronicity）」來解釋，意思是「有意義的巧合」，看起來沒有因果關係的事件，其實存在有意義的關聯。

就像手機連上Wi-Fi後即可與電腦同步的道理，殷繼勳（呂珍九 飾）的腦波和盧多賢（文佳煐 飾）的情感連結在一起，即使距離遙遠也能感受彼此的悲傷、喜悅、害怕。

2大網路關鍵字觀察《盡情吃 用力愛》劇情看點

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以觀察到，《盡情吃用力愛》近一個月熱門關鍵字中圍繞「共享」、「情緒」等詞，顯示出觀眾對這樣的題材感到相當有興趣；另外，「期待」也是網友們討論這部熱播韓劇時經常說到的，難怪它一上線就討論度十足。想知道劇情會有什麼意想不到的發展，粉絲們可得好好鎖定每週一、二晚間11點在Disney+的獨家播出了！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年5月10日至2022年6月8日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『盡情吃用力愛』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。