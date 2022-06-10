2022年上半年已播出許多精彩韓劇，隨著《我的出走日記》、《Again My Life》、《還有明天》等熱播劇陸續完結，緊接而來的6月也有許多備受期待的新劇上檔！由徐玄振、黃寅燁主演的《為何是吳秀才》就是近期許多網友熱議的6月新劇之一，一起來看看這部劇有什麼值得一看的亮點吧！

徐玄振x黃寅燁 主演陣容超吸睛

《為何是吳秀才》由「愛情劇女王」徐玄振與魅力爆棚的黃寅燁擔任主演。以演技聞名的徐玄振，只要有出演就幾乎等同於收視保證，劇中她飾演犀利律師，霸氣又決絕的姿態，讓人看了大呼過癮。

黃寅燁在2020年演出《女神降臨》中的韓書竣後便大受歡迎，宛如從漫畫中走出來的帥氣形象迷倒無數少女，這次他在《為何是吳秀才》中一樣是學生角色，將與身為教授的徐玄振有許多對手戲，讓粉絲直呼超期待。

犀利律師女力爆發 不分男女都臣服於她！

這部戲中最大的看點，就是徐玄振飾演的天才律師吳秀才了。學歷只有高中畢業的吳秀才，憑藉著過人資質當上了明星律師。不苟言笑的她，冷靜而幹練，一個眼神就能殺死一票人，只要有她出馬，不管是牽涉到大企業還是國會議員的案子，都能漂亮化解。

高冷聰慧的人設加上徐玄振精湛的演技，讓觀眾看了無一不心生崇拜。清冷的妝容、俐落的衣著以及犀利的眼神，在韓國的男權社會中，吳秀才踩著高跟鞋站在頂端，就連平時氣焰高張的男人，在她經過時都要低頭鞠躬，簡直是女王般的風範。

禁忌師生戀 心動指數爆表

劇中吳秀才被他人陷害，失去代表律師的位置，被迫到大學任教一年，在大學裡遇到了一直仰慕她的孔燦（黃寅燁飾）。教授與學生的戀愛故事，師生戀X姐弟戀的雙重設定，游走在禁忌邊緣，戳中不少觀眾的心。除此之外，兩人在過去複雜的淵源也讓這段感情更加深刻，心動又虐心的師生戀情，絕對值得一看！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的分析可以看見，在《為何是吳秀才》的近三個月熱門關鍵字中，有「女神」、「明星」、「律師」等字眼，顯示出大家對於徐玄振飾演的明星律師吳秀才有高度期待。此外，從「愛情」、「教授」、「學生」、「心動」、「師生」等字詞也可以看出，吳秀才與孔燦的戀情，也是這部劇的一大看點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月10日至2022年06月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『為何是吳秀才』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。