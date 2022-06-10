四川阿壩州今晨發生十次地震：最高規模6.0，暫無傷亡報告。（央視新聞）

大陸央視新聞10報導，據大陸國家地震台網官方微博消息，四川阿壩州今晨發生至少10次地震，芮氏地震規模最大在瑪律康市（北緯32.25度，東經101.82度），規模6.0，震源深度13公里。四川省緊急啟動四川省地質災害三級應急響應，目前暫未收到震區及周邊區域因次生地質災害造成人員傷亡的報告。

測得地震時間地點規模：6月10日05時45分在四川阿壩州紅原縣（北緯32.31度，東經101.87度）發生規模3.2地震，震源深度10公里。

6月10日04時54分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.31度，東經101.81度）發生規模3.9地震，震源深度17公里。

6月10日04時37分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.23度，東經101.84度）發生規模4.4地震，震源深度12公里。

6月10日04時35分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.28度，東經101.82度）發生規模3.0地震，震源深度19公里。

6月10日03時27分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.24度，東經101.85度）發生規模5.2地震，震源深度15公里。

6月10日01時28分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.25度，東經101.82度）發生規模6.0地震，震源深度13公里。

6月10日00時21分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.28度，東經101.79度）發生規模4.4地震，震源深度10公里。

6月10日00時19分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.25度，東經101.79度）發生規模3.4地震，震源深度15公里。

6月10日00時06分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.26度，東經101.79度）發生規模4.1地震，震源深度10公里。

6月10日00時03分在四川阿壩州瑪律康市（北緯32.27度，東經101.82度）發生規模5.8地震，震源深度10公里。

央視新聞用戶端消息，四川省緊急啟動四川省地質災害三級應急響應，目前暫未收到震區及周邊區域因次生地質災害造成人員傷亡的報告。

大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動國家地震應急四級回應。應急管理部連夜派出工作組赴四川指導協助地方開展抗震救災工作。

目前，四川省消防救援隊伍450人、森林消防隊伍370人正趕赴震中開展救援，並集結周邊8個重型和8個輕型地震救援隊共1280餘人做好搶險救援準備。