國民黨高雄市長人選遲未出爐，曾被外界點名的高雄市前副市長葉匡時昨(9日)表示，「絕無可能」參選，但他認為智庫執行長柯志恩的形象好，過去經歷也很豐富，是適合的人選。被問及看好誰選高雄市長的前國民黨主席、立委江啟臣今(10日)表示，「其實可能因為我過去跟柯志恩比較有互動，她也是不錯人選」；但他也說，藍營基層仍視李四川是很大一劑強心針。

江啟臣今在廣播節目《千秋萬事》中表示，目前檯面上的這些人選，「其實可能因為我過去跟柯志恩比較有互動，她也是不錯人選」。但他也直言，大家最希望還是高雄市前副市長李四川，最近到高雄幫忙一些新人，他們也都提到如果川伯能選最好，這對他們來講是一劑很大強心針。

江啟臣進一步說，如果李四川不願意選市長，也可以問他意見，畢竟他很了解高雄，總之就是黨中央有屬意人選，必須讓人選漂亮出現，最理想的人選大家是提到川伯，高雄市前副市長葉匡時也是很好人選，「我認為柯志恩也是不錯人選」。

江啟臣認為，這些人選都可以透過民調了解他們被支持狀況，還有大家對他們熟悉度，還有地方意見收集、地方派系跟系統的看法，整合了解一下，最後想辦法求取最大共識，不管是徵召或民調或協調，最後出來人選應該要是共識。

至於另一名人選孫文學校總校長張亞中，江啟臣說，張有興趣選，也應該納入調查，但自己不了解高雄支持張的情況，不過，想要參選的人，就應該納進去做考量跟調查，再把結果讓大家知道。