面對近日又再走弱的日幣，外界認為，就算日本央行下周表定召開的定期利率會議，應該還是會維持目前政策不變。除非，日圓匯價一舉貶破140大關時，日本央行應該才會進場干預。

經彭博社採訪，學者專家幾乎一致認為，16日與17日的兩天會議不會改變什麼，日本央行基本上還是持續保持現在的殖利率曲線控制，以及繼續執行公債購買計畫。

10日亞洲匯市交易盤中，日圓續貶一度來到134.56價位。同時，本周到目前，日圓兌美元就已貶值近3%。但是，大部分受訪匯銀人士不認為，日本央行會有什麼動作，可能還是會放任日圓續貶，還有當地通膨續漲。

另外，日本央行行長黑田東彥也不只1次公開表態，自己關注的重點是當地經濟成長，且除非是日本上班族普遍性加薪，否則由原物料上漲推升的通膨，是不會改變超寬鬆貨幣的決策。

此調查中，約有一半專家學者表示，日本央行會繼續買進公債，至少買到2023年4月黑田東彥任期結束。還有6成認為，日本政府拼命大撒錢救孱弱的經濟，日本央行不太可能在這個時候升息。

至於高達近9成受訪者覺得，日本政府直接出手干預日圓的行為不太可能發生，除非日本繼續走弱並摜破140價位，而且要急貶才稍微有可能。因為，黑田是日圓走貶有助日本經濟成長的倡議者。