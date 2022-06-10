昨天在NBA總冠軍賽場上勇士以100：116落敗，當家球星柯瑞(Stephen Curry)末節左腳踝遭到壓傷，事後引發大量關注，所幸他已親自回應將會於G4登場，而在G3卓雷蒙格林(Draymond Green)談到當時狀況，他表示聽到柯瑞在人群中慘叫，自己才馬上去犯規將史馬特(Marcus Smart)推開，並吞下第6犯離場。

昨天比賽進行到末節出現意外，柯瑞與綠軍老將荷福德(Al Horford)搶球時被對方壓到左腳踝，當場露出痛苦表情，幸好沒多久就重新站起，更打到最後兩分多鐘才下場休息，在那時柯瑞隊友格林也跑到人群中，將柯瑞身後的史馬特推開，因此賠上第6犯被判離場，而格林解釋了自己為什麼要這麼做。

他說：「看到柯瑞倒地搶球，我犯規把史馬特推開，因為柯瑞在人堆裡慘叫，我主動犯規把史馬特從柯瑞腿上推開。」不過當時真正壓著柯瑞的人其實是荷福德，搶到球的史馬特並未越矩，所以被格林用力推開也引發些許爭議，而此戰格林與塔圖(Jayson Tatum)罰球卡位時同樣做出了爭議動作。

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