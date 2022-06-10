昨天在NBA總冠軍賽場上勇士以100：116落敗，當家球星柯瑞(Stephen Curry)末節左腳踝遭到壓傷，事後引發大量關注，所幸他已親自回應將會於G4登場，而在G3卓雷蒙格林(Draymond Green)談到當時狀況，他表示聽到柯瑞在人群中慘叫，自己才馬上去犯規將史馬特(Marcus Smart)推開，並吞下第6犯離場。

"You're always worried, but I saw him getting dove on. That was about that. I picked up my foul pushing him off of him because he was screaming at the bottom of the pile. It is what it is. I'll take the foul to get him off his legs."



Draymond Green on Steph Curry's injury — Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 9, 2022

昨天比賽進行到末節出現意外，柯瑞與綠軍老將荷福德(Al Horford)搶球時被對方壓到左腳踝，當場露出痛苦表情，幸好沒多久就重新站起，更打到最後兩分多鐘才下場休息，在那時柯瑞隊友格林也跑到人群中，將柯瑞身後的史馬特推開，因此賠上第6犯被判離場，而格林解釋了自己為什麼要這麼做。

[Highlight] Draymond picks up his 6th foul and Curry is hurt as both teams battle it out for the loose ball 🏀https://t.co/MXz34qWgSb — NBA Venge (@nba_venge) June 9, 2022

他說：「看到柯瑞倒地搶球，我犯規把史馬特推開，因為柯瑞在人堆裡慘叫，我主動犯規把史馬特從柯瑞腿上推開。」不過當時真正壓著柯瑞的人其實是荷福德，搶到球的史馬特並未越矩，所以被格林用力推開也引發些許爭議，而此戰格林與塔圖(Jayson Tatum)罰球卡位時同樣做出了爭議動作。