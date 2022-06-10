街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。檢調今年3月首度搜索約談胡亦嘉、前街口投信董事王律傑等人，訊後諭令胡亦嘉、王律傑各以1000萬元、200萬元交保後，9日二度搜索2處地點，傳訊王律傑、前街口投信法人董事陳志睿、詹姓女員工3人到案。檢方訊後諭知陳志睿100萬元交保、詹女50萬元交保，王律傑限制住居。

檢調依金管會及投資人檢舉，指街口投信以街口布蘭特原油期貨銷售超過預期為由，申報追加募集，2020年7月獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，街口曾向金管會承諾會公平處理追募額度分配，並納入內控，但實際上卻僅對特定的海外公司配售。

檢調發現，當時部分投信金融業者有意高價申購，但街口卻配售某家註冊於英屬維京群島的海外公司，明顯違反「金融服務業公平待客原則」，而且申購的海外公司，其實是胡亦嘉實質控制的公司，涉嫌「左手賣右手」自肥獲利約9000萬元。

檢調今年3月24日，首度兵分8路搜索，約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑等5人，晚間移送台北地檢署複訊。檢方訊後諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居，莊郁琳以50萬元交保、王律傑200萬元交保、涉嫌人楊立偉100萬元交保。