隨著新冠疫情進入第四年，確診痊癒病例增加，下一波值得關注的是確診痊癒後衍生的新冠長期後遺症，也稱「長新冠」。

據世界衛生組織(WHO)在2021年公布的臨床定義，症狀出現在染疫後三個月內出現，並持續2個月以上，並且無法由其他診斷解釋的病理症狀為「長新冠」。 世衛組織也估計大約會有10%-20% 的新冠感染者會有長新冠。

今日（6/9) 中央流行疫情指揮中心在記者會公布「長新冠」最容易發生的症狀，如：焦慮、呼吸困難、靜脈血栓等。

對於「長新冠」目前還沒有完全針對性的藥物治療方法，指揮官陳時中表示，有開設長新冠、染疫後康復者的醫療整合計畫，提供整合性醫療，減少康復者跑各類門診就醫的困難度。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新冠康復者門診是由胸腔科、復健科等相關科別組成的醫療團隊，只要民眾有掛門診，就可獲得一站式的整合醫療服務。

圖片來源：衛服部