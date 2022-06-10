疫情下降後七月可望解封廾並搶暑假親子家庭旅遊度假商機，關西六福莊推出暑期限定親子營隊「六福莊夏夜探險」及「鏡頭下的動物世界」，專案皆包含剛果原野客房一晚、營隊體驗課程、六福村兩日手環以及美味早餐等，3人體驗價12,500元+10%，即日起預訂，從7月7日至8月22日依照不同的體驗入住，強調在專業達人的帶領下，無論是想在夜幕下探索夜間動物生態，或是透過鏡頭觀察奧妙的動物生活，都能讓大小朋友們收穫滿滿。

關西六福莊推出暑期限定的「六福莊夏夜探險 暑期親子營隊」，由專業老師帶領大家在夜間探索動物生態，拜訪星空下的可愛動物，一起認識獨角仙、竹節蟲、班腿樹蛙等豐富物種，體驗戶外探險的樂趣，創造親子間難忘的回憶。即日起至7月11日開放預約，專案課程限定於7月7日至7月25 日每周四到周一，含剛果原野客房一晚、六福村兩日入園手環、美味早餐等，3人價格12,500元+10%，名額有限，立即預訂探索動物的精彩夜生活。

除了在夜幕下認識動物外，關西六福莊也推出「鏡頭下的動物世界 暑期親子營隊」，跟著生態攝影達人拿起相機一起走入動物場域，學習生態攝影，透過鏡頭觀察環尾狐猴、狐?的野性模樣，或是近距離拍攝爬蟲類動物神秘的姿態，用屬於自己的獨特視角記錄動物，留下最珍貴的旅遊回憶，3人體驗價12,500元+10%，即日起至8月8日開放預訂，課程限定於8月4日至8月22日每周四至周一開課，另含剛果原野客房一晚、六福村兩日入園手環以及美味早餐等，一起透過鏡頭捕捉更多動物們精彩有趣的瞬間吧。