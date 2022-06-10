一名陸軍志願役士兵小偉，服役期間上網認識13歲少女網友，2度相約出遊時，在車上大玩車震，小偉拍下少女口愛影片，上傳到臉書社團分享，警方進行網路巡邏發現不堪入目照片後，查出小偉身分後直接到部隊搜索，事後小偉遭軍方汰除還吃上官司，一審被依妨害性自主等判2年，經上訴後，因女方求情輕判，二審改判他1年10月，仍可上訴。

根據判決，小偉為陸軍化生放核訓練中心志願役士兵，於民國109年10月間，經由網路交友軟體WOOTALK認識13歲的少女，雖然少女謊稱已經14歲，但外表仍相當稚嫩，小偉明顯知道他未成年卻仍意圖與她發生關係。小偉還載著少女到台北、嘉義出遊，兩人2度在車上玩車震，還拍下少女幫他口愛影片，甚至上傳到臉書社團給10多位成員觀看。

苗栗縣警察局婦幼警察隊員警，於網路巡邏FB（臉書）社群時，發現小偉疑似利用網路交友方式，認識未成年甲女，並與少女相約見面後，要求少女幫其口愛及傳送裸照之通話內容，因而持檢察官核發之拘票，會同苗栗憲兵隊，前往陸軍化生放核訓練中心，將小偉拘提到案。

法官審理認為，小偉將少女提供2張裸照之照片，以其手機上傳至臉書「國中小男女交流色色群」群組內，分享給十餘位成員觀覽而散布之事實，還對社團成員表示少女僅13歲，認定小偉知道少女年齡。

一審法官審酌，小偉明知少女為就讀國中之少年，其判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，邀她出遊後，在車內發生性行為2次，過程中又以手機拍攝，對女方身心健康及人格發展均有不良影響，但念及小偉未使用有強暴、脅迫等方式，手段平和；另少女也表示希望對小偉從輕量刑，因此判刑2年。

小偉不服上訴，表示和少女是真心相愛，對方也願意原諒他，只因少女父母不願意和解，而他需要賺錢養家請求輕判。二審法官認為，一審2罪分論併罰有違誤，該部分撤銷，改判他1年10月。