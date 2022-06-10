長榮集團經營權「關鍵一役」今日開打，長榮鋼鐵股東會將全面改選董事，今早8點一開放入場，第一會場立即被股東坐滿，截至9點為止，出席股數比率高達93.85％，顯示選情相當緊繃，在雙方股權勢均力敵情況下，恐至開票才知道輸贏。

長榮鋼因持有長榮航4.23％股權，是長榮航第四大股東，成為兄弟鬩牆最關鍵一役，更被視為明年長榮航空改選前哨戰，倘若變天，長榮集團恐邁入海空分治。目前大哥派加上欣陸控股支持原董事會，持股約33.05％，弟弟派加上長榮國際則有33.59％ ，加上周邊勢力，推估兩派各可掌握4成股權，可說是旗鼓相當。

根據昨日公布的電子投票結果，大哥派推舉目前經營團隊的董事權數高於弟弟派，不過因電子投票僅占有效股份3.1％，意即高達96.9％股數都沒投票，顯示兄弟都蓋牌，避免讓對方得知實際可掌握股數，將留待今日實體股東會上再秀底牌。