疫情持續燒，不少天選之人卻始終不會染疫，對此，美國《紐約時報》記者摩耶透露，7歲女兒染疫後，兒子與丈夫出現確診相關症狀，但不管怎麼驗都是陰性，而她本身更是完全沒症狀、PCR也陰性。對此，她詢問了好多個專家盼能找出原因，而專家們則認為恐是因為完整接種疫苗後，每個人的免疫反應不同。其中摩耶毫無症狀又沒確診，恐是因為免疫系統很快地對抗了病毒，以至於她還沒不舒服就好了。

綜合外媒報導，美國《紐約時報》記者摩耶（Melinda Wenner Moyer）表示，7歲女兒上周日（5日）晚上開始發燒，隔天她就收到學校通知說女兒上周五可能有接觸確診者，替女兒快篩以後果然確診了，而她當時也做了心理準備，認為女兒一人確診恐意味著全家染疫，即便所有人都曾打過疫苗。

弔詭的是，摩耶的兒子與丈夫相繼出現頭痛、喉嚨痛、流鼻涕與疲勞等典型的確診症狀，但接連快篩與PCR了一周，每天的結果卻都維持是陰性；而她自己本身則沒有任何症狀，篩檢下來也都是陰性，為此她詢問了多位學者與專家，希望能找出解答。

摩耶透露，加州大學河濱分校微生物學家莫里森 (Juliet Morrison) 表示，打過疫苗的人染疫後，病毒在體內複製速度不快，持續驗出陰性恐代表這些人雖感染病毒，但體內病毒量不足以驗出陽性；但既然無法驗出確診，又怎會有一系列的症狀？莫里森認為，這應是免疫系統對病毒的反應引起的症狀，而非病毒本身引起。

而加州大學舊金山分校的病毒學家安迪諾 （Raul Andino）則說，新冠病毒如何影響人體還有很多未解之謎。從未驗出陽性與尚未驗出陽性是有區別的，打過疫苗者的免疫系統能較迅速抗病毒，因此通常會比沒打疫苗的人更快出現症狀，這時候檢驗陰性不代表沒有染疫，建議可在出現症狀的第4、5天檢測，確認自己是否染疫。

摩耶表示，沒有人知道真正到底是怎麼一回事，但根據專家的說法，她的女兒確診新冠肺炎後，兒子與丈夫相繼出現症狀，但她本身卻完全沒有症狀，PCR也都是陰性，恐是因為她的免疫系統很快地對抗入侵的病毒，以至於她還沒有感到不舒服就好了。