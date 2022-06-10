高雄市政府青年局為協助青年發掘自我潛能，增進青年對職場環境的了解，提升其創新創業能力與就業競爭力，持續第三年推動「大港青年實習媒合計畫」。整合高雄市實習資源，搭建「大港青年實習站」專區，提供企業與人才媒合平台，媒合設籍或就學高雄的青年至高雄企業實習。為促進青年就業好實力、企業尖端競爭力、高雄未來超有力共創三贏!

青年局張以理局長指出，本計畫主要在協助青年於就業前認識職場、產業的樣貌，幫助青年找到自己有興趣的工作；另一方面，幫高雄新興產業、隱形冠軍企業對接人才，為高雄的產業發展注入新血，讓企業有機會提前育才、留才，為企業網羅人才超前佈署。同時也讓高雄子弟或來到高雄求學的青年學子，透過實習認識在地優質、潛力企業，未來能根留高雄。

青年局指出，去年約有100位應屆畢業生參與大港青年實習，近六成留在原實習單位任職，期盼今年有更多應屆畢業生成功對接職場、「畢業即就業」。今年計畫啟動初期，已有近200多家企業熱情響應，其中33%為慕名加入的新企業單位，更有超過五成的企業再度投入本計畫，皆表示肯定青年局培育青年學子的用心！截至目前為止，包括在地知名上市櫃企業總共釋出了近900個實習職缺，含傳產製造業、資通訊科技業、餐旅服務業、文化創意產業、電商平台、社會服務等產業內容多元。即日起在「大港青年實習站」平台，提供高雄青年學子搜尋、應徵職缺。提升高雄青年學子即戰力與軟實力，養成企業迫切需要、具核心競爭力的優秀人才！(記者 賴奕熏/高雄報導)